استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في ابوديس

العالم -

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات اندلعت في بلدة أبو ديس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب بالرصاص، قبل أن يتم اعتقاله.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب مركبة الإسعاف التي توجهت لإنقاذ الشاب المصاب، ومنعتها من الوصول إليه، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وترك جيش الاحتلال الفتى ينزف لوقت طويل قبل ان يتم نقله لمركبة الاسعاف وهو ما ادى الى استشهاد.