لاعب كويتي يتجنب مواجهة لاعب اسرائيلي في بطولة دولية بأبوظبي

العالم- الكويت

ووفقا للفيديو المتداول، قال البغلي:" تم انسحابي من البطولة بسبب المواجهة المباشرة مع لاعب من الكيان الصهيوني".

وتابع قائلا: "ككويتيين نحن دائماً وأبداً مع القضية الفلسطينية".

واحتفاء بموقف البغلي، دشن الناشطون عبر موقع التدوين المصغر "تويتر" وسما بعنوان: " #عبدالرزاق_البغلي"، تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا على المنصة. أشادوا فيه بموقفه العروبي والقومي، مشيدين بالكويت وسياساتها تجاه القضية الفلسطينية.

وقال حساب "مختلف" في تعليقه على موقف البغلي:" كالعادة مواقف كويتية مُشرفة. وفي المقابل شوية كلاب مُطبعين في المنشن -بلا دم ولا حياء- يحاولون إقناع الآخرين بأن يكونوا بلا شرف مثلهم".

بينما أشادت المغردة "غنوة" بموقف البغلي ومواقف الكويت، قائلة:"… الله محيي اصلك والام الي حملتك وربتك .. الله محيي اهلنا ب الكويت وكل شريف مع القضية الفلسطينية في العالم".

وقال المغرد الكويتي "ناصر الراشد":" تصرف يخليك تفتخر ان هذا ولد ديرتك و انك تنتمي لهذا الشعب العظيم. اللي رافض فكرة وجود هذا الكيان نهائيًا بطل بعيوننا و الله يكثر امثالك".

كما أشاد المغرد الكويتي "مصعب العنزي" بموقف البغلي قائلا:" عز الله انك فخر الكويت".

كما قال عضو مجلس الامة الكويتي "أسامة الشاهين" مشيدا بـ"البغلي":"البطل الكويتي عبدالرزاق البغلي ينتصر للروح الرياضية والميثاق الأولمبي. برفضه ملاقاة مجرم صهيوني بمحفل دولي. شجاعة وشهامة تستحق التحية والتهنئة والتكريم. ونحن فخورين ببطلنا. وسائر أبطال الوطن والأمة، ذوي المبادئ والمواقف".

بينما المحامي الكويتي الشهير "عبدالعزيز بومجداد" فعلق قائلا:"انسحاب الاعب الكويتي عبدالرزاق البغلي امام اللاعب الصهيوني. شكراً لك يا بطل على هذا الموقف المشرف لتعلم شعوب العالم أن الشعب الكويتي يرفض التطبيع جملة وتفصيلا. ولا يمكن أن يقبل به تحت أي مبرر وتحت أي ضغوط بل وإنه لا يجامل في هذه القضية التي تمثل الشرف والكرامة العربية".

مقاطعة إكسبو دبي

كما يشار إلى أنه في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي. قررت المخترعة والمهندسة الكويتية جنان الشهاب إلغاء مشاركتها رسمياً في معرض "إكسبو دبي 2020″. بعد نشر إعلان على حساب المعرض يدعو للاحتفال بما يسمى "اليوم الوطني لإسرائيل".

وكان حساب "إكسبو دبي" قد وضع صورة عبر خاصية "الستوري" على موقع "إنستغرام" لجناح إسرائيل في المعرض مع عبارة "لنحتفل مع إسرائيل". لترد شهاب عبر خاصية الستوري بالقول "And Unfollow"، وتابعت: "وأعلن انسحابي من الإكسبو".

كما جاء انسحاب المهندسة الحائزة على عدة جوائز دولية. بعد أيام من انسحاب لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي. الذي انتشرت صوره في شوارع الكويت تقديراً وتثميناً لدوره في رفض التطبيع.