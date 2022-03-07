شاهد.. روسيا تتهم أوكرانيا بإغلاق الممرات الإنسانية

العالم – خاص بالعالم

بعد أيام على الهجوم الروسي لأوكرانيا ونزح أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ اوكراني من أراضيهم، فارين من الدمار والموت، يعلن الجيش الروسي عن مبادرة لفتح ممرات إنسانية ووقف إطلاق النار في مناطق محددة، وذلك لإجلاء المدنيين من مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي التي تشهد معارك عنيفة لكن كييف ترفض المقترح الروسي بالتوجه الى اراضي روسيا او بيلاورس/ أمر تصفه كييف بغير الأخلاقي بالمرة واستغلال لمعاناة الناس كما صرح المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

في زخم هذه التواترات والحرب و الدمار يأتي اقتراح روسيا ربما للتأثير في الرأي العام أو لتعزيز فرص السيطرة على العاصمة كييف اكثر فأكثر،فوفقا للخرائط التي نشرتها وكالة الإعلام الروسية، الممر والجسر الجوي اللذين اقترحتهما موسكو لعبور اللاجئين يمتدان من كييف إلى أراضيها او الى روسيا البيضاء فيما ترى اوكرانيا في ذلك سلبا لحرية المواطنين باختيار وجهتهم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية أن 'محاولات الجانب الأوكراني لخداع روسيا والعالم بأسره... غير مجدية هذه المرة' واتّهم فلاديمير مدينسكي كبير المفاوضين الروس في المحادثات بين موسكو وكييف أن إغلاق الممرات الإنسانية أمام المدنيين الفارين من تقدّم القوات الروسية من قبل أوكرانيا 'جريمة حرب'.

مضيفا أن كييف تستخدم المدنيين كدروع بشرية بدورها قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن القصف الروسي يمنع إجلاء المدنيين من كييف وماريوبول وسومي وخاركيف وفولنوفاخا وميكولاييف وأنه يمنع العبور الآمن الإنساني للأوكرانيين والأجانب وكذلك يمنع إيصال الأدوية والأغذية'. ودعت الوزارة الزعماء الأجانب إلى إجبار روسيا على الالتزام بوقف لإطلاق النار لتجنب ما وصفته بأنه كارثة إنسانية.