الاتحاد الأوروبي يقاطع كلمة الوفد الروسي باجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

العالم - روسيا

قال السفير الفرنسي لدى هولندا لويس فاسي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء "قررت جميع وفود الاتحاد الأوروبي في الاجتماع التنفيذي والعديد من الشركاء مغادرة القاعة عندما تحدث الوفد الروسي عن "استخفافنا"، على الرغم من أنهم في الواقع نفوا الحقائق الأساسية حول أوكرانيا والقضايا الأخرى التي عالجتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (سوريا، نافالني)".

وأضاف فاسي أنه قرأ في هذا الحدث بيانًا نيابة عن الاتحاد الأوروبي حول الأحداث في أوكرانيا.

هذا وقاطعت وفود كثيرة من بينها أوكرانيا والدول الغربية، يوم الثلاثاء الماضي، كلمة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال بث لمؤتمر نزع السلاح، فباتت القاعة شبه فارغة.

وألقى لافروف كلمة مسجلة، بسبب تعذر مجيئه الاثنين إلى جنيف بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تمنعه من السفر في أجواء الاتحاد الأوروبي.