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29 مدنياً ضحايا القصف السعودي على صعدة منذ بداية مارس

29 مدنياً ضحايا القصف السعودي على صعدة منذ بداية مارس
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

اصيب خمسة مدنيين اليوم الثلاثاء، في جريمة قصف سعودي جديد على القرى اليمنية الآهلة بالسكان في محافظة صعدة شمال اليمن.

العالم- اليمن

وأفاد مصدر أمني بالمحافظة، أن السعودية شنت قصف على منطقتي جرعاء وآل الشيخ بمديرية منبه الحدودية ما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين بجروح متفاوتة.

وكانت السعودية ارتكبت أمس الاثنين، جريمتين منفصلتين جراء قصف صاروخي ومدفعي، الأولى في مديرية شداء أسفرت عن مقتل مدني وإصابة آخر ، والثانية في مديرية منبه أدت إلى إصابة خمسة مدنيين.

وبحسب إحصائية رصدتها "وكالة الصحافة اليمنية" بلغت الجرائم السعودية في محافظة صعدة منذ بداية مارس الجاري سبع جرائم ، خلفت 29 قتيل وجريح في صفوف المدنيين بينهم ثلاثة قتلى و 26 جريح.

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29 مدنياً ضحايا القصف السعودي على صعدة منذ بداية مارس