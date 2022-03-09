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استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجروحه في نابلس

استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجروحه في نابلس
الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

استشهد الشاب أحمد حكمت سيف (23 عامًا)، بعد منتصف الليل، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها إثر مواجهات وقعت منذ أيام في بلدة برقة شمال غرب نابلس.

العالم - فلسطين

وبحسب مصادر طبية، فإن الشاب سيف، كان قد أصيب بجروح خطيرة في الأول من مارس/ آذار الجاري، بعد إصابته بـ 3 رصاصات في الفخذ والبطن والظهر، ونقل على إثرها إلى مستشفى النجاح.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في بلدة برقة عن إضراب شامل حدادًا على روح الشهيد سيف.

وتشهد برقة منذ 23 ديسمبر/ كانون أول الماضي، مواجهات مع المستوطنين الذين يعربدون في محاولة لفرض عودتهم لمستوطنة “حومش” المخلاة التي نفذت في محيطها عملية إطلاق نار قتل خلالها مستوطن وأصيب اثنان آخران منتصف الشهر ذاته، ومنذ ذلك الحين تواجه بشكل شبه يومي هجمات انتقامية من المستوطنين وقوات الاحتلال.

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