أبرز عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 9 مارس 2022

ايران...

رئيس الجمهورية... لن نتراجع عن خطوطنا الحمراء في مفاوضات فيينا .

سياست روز..

المطالبة بضمانات قوية شرط أساسي للتوصل لإتفاق جيد في مفاوضات فيينا .

ابتكار ..

إطلاق القمر الصناعي نور الثاني في مدار حول الأرض.

جام جم ..

نور يتلألأ في سماء إيران .. حرس الثورة يطلق ثاني قمر صناعي عسكري للفضاء.

آفتاب يزد..

روسيا تحذر .. سعر برميل النفط سيصل لثلاثمائة دولار بسبب المقاطعة الغربية لنفطها .

كيهان ..

روسيا تلوح لإحتمال وقف صادراتها من الغاز لأوروبا .

آرمان ملي ..

الرئيس الأوكراني يبدي عدم رغبته في إنضمام أوكرانيا لعضوية حلف الناتو .

اطلاعات ..

مصرع عدد من كبار ضباط التحالف السعودي في هجمات مسيرات يمنية بمأرب .

ابرار ...

البيت الأبيض يؤكد عدم وجود صلة بين العقوبات على روسيا ومفاوضات فيينا .

قدس ..

قوات الإحتلال الصهيوني تفجر منازل أسرى فلسطينيين بمدينة جنين بالضفة الغربية .

جمهوري اسلامي ..

وزير الخارجية لنظيره التركي ..إيران تدعم وقف الحرب وإيجاد حل سياسي بأوكرانيا .

جوان ..

هلع الكيان الصهيوني من إحتمال وقوع إنتفاضة بالضفة بحلول شهر رمضان المبارك .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( العقوبات على روسيا سيف ذو حدين ) ..القوى الغربية تشن حرب اقتصادية وتجارية شاملة على روسيا على خلفية الحرب باوكرانيا, الا ان المسألة هنا هي انه ليس من الواضح ابدا فيما اذا كانت مثل هذه الحرب قادرة حقا على دفع الرئيس الروسي على التراجع عن مواقفه ام لا .

"إن بوتين يدرك بأن أي تراجع عن مواقفه سيضعف مكانة ونفوذ روسيا لا بأوروبا فحسب بل في العالم أيضا"

والرئيس الروسي يدرك تماما بان التراجع مقابل العقوبات الامريكية الغربية سيكلف روسيا داخليا ثمنا اكبر مما تتسبب به العقوبات نفسها. ومن هنا من المستبعد ان يغير الرئيس الروسي من مواقفه بشأن الحرب باوكرانيا وقضايا الامن باوروبا .

والى جانب كل هذا وذاك ليس هناك شك في ان العقوبات الغربية الشاملة على روسيا ستترك بصمات سلبية عميقة على اقتصاديات البلدان الغربية نفسها ايضا, ولعل ارتفاع اسعار النفط لمستويات قياسية في الاسواق العالمية مؤشر واضح على ذلك .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( بايدن يصب الزيت على نيران الحرب بأوكرانيا )..في تصعيد جديد لاجواء التوتر الخطير بين القوى الغربية وروسيا, اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن عن حظر استيراد النفط من روسيا, وتبع ذلك اعلان مماثل من قبل بريطانيا .

"إن هذا التطور الخطير تزامن مع فشل ثالث جولة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ومع إستعداد القوات الروسية لحصار كييف "

ومثل هذا التصعيد سيقلل من فرص تهدئة الاجواء بين امريكا وحلف الناتو من جهة وروسيا من جهة اخرى الامر الذي سيدفع بموسكو لتوسيع دائرة العمليات العسكرية لحسم الحرب باوكرانيا باي ثمن .

ففرض الغرب حظر على استيراد النفط والغاز من روسيا يعني دفع الامور نحو مستويات تصعيد بالغة الخطورة بين الطرفين الامر الذي سيعرقل اية جهود لوقف الحرب باوكرانيا .

جمهوري اسلامي ..

نشرت صحيفة جمهوري اسلامي تقريرا يتحدث عن خروج ( مظاهرات بتركيا ضد زيارة رئيس الكيان الصهيوني) جاء فيه ..

شهدت مدينة اسطنبول ومدن تركية اخرى امس مظاهرات نددت بزيارة رئيس الكيان الصهيوني اسحاق هرتسوغ لتركيا .

"المتظاهرون أضرموا النار في علم الكيان الصهيوني بميدان تقسيم بإسطنبول وسط شعار الموت "لاسرائيل""

وكذلك شعار " لا للعلاقات والتطبيع مع " اسرائيل " الى جانب شعارات تأييد للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني .

وجدير بالذكر ان رئيس هذا الكيان يزور تركيا اليوم بدعوة من نظيره التركي للتباحث حول سبل تطوير العلاقات الثنائية .

ابتكار..

صحيفة ابتكار كتبت في مقالها ( هل سيتوصل زيلينسكي وبوتين لإتفاق حول القرم ؟).. حملت تصريحات الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي الاخيرة نوع من التغيير في موقف كييف.

"زيلينسكي قال إنه فقد الرغبة في إنضمام أوكرانيا لعضوية الناتو وإنه يرغب بالتباحث حول القرم "

وليس هذا فحسب بل قال ايضا بانه مستعد للتباحث حول مستقبل الاوضاع باقليم دونباس.

وبالطبع لم يطرح زيلينسكي في معرض ابداء استياءه العميق من ما اعتبره بعدم استجابة الناتو بالشكل المناسب لطلبات الدعم الاوكرانية, اية تفاصيل حول هذه الرؤية الجديدة التي يطرحها, الا ان مجرد الاشارة لاستعداده للتباحث حول قضايا تمثل صلب الشروط التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يمثل تطور يزيد من احتمالات ايجاد ارضية مناسبة لبدء الرئيسين الاوكراني والروسي مفاوضات مباشرة لوقف الحرب باوكرانيا .

آفتاب يزد..

صحيفة آفتاب يزد كتبت في مقالها ( تبعات عدم تشكيل طالبان حكومة واسعة بأفغانستان ) ..

حركة طالبان تماطل تماما بشأن تشكيل حكومة تمثل جميع مكونات الشعب الافغاني رغم تجربتها الفاشلة المريرة لدى استلامها السلطة بكابول لاول مرة اواخر عقد تسعينيات القرن الماضي. ان هذا الامر يطرح مخاوف جدية على مستقبل الاوضاع الداخلية بافغانستان في ظل اجواء وممارسات التمييز العرقي والطائفي التي تعصف بالمجتمع الافغاني .

"إن حركة طالبان تخطئ إذا ما تصورت أن بإمكانها إدارة شؤون أفغانستان بمفردها وتجاهل واقع طبيعة التركيبة السكانية"

ان طالبان تأمل بالحصول على اعتراف دولي بها لتلقي المساعدات والمعونات ولتثبيت اقدامها بالسلطة, الا انه بات واضحا للعيان بان اكتساب الشرعية الدولية امر مرهون باكتساب الشرعية الداخلية اولا عبر تشكيل حكومة واسعة التمثيل في كابول وفي غير هذه الحالة ستبقى افغانستان وحكومة طالبان في عزلة دولية خانقة تحرمها من اية مساعدات ومعونات دولية .

ان تشكيل حكومة واسعة بافغانستان هو السبيل الوحيد لضمان الامن والاستقرار في ربوع هذا البلد لتتظافر الجهود عندها لخروج افغانستان من كابوس الحروب والنزاعات للسير نحو الاستقرار والبناء .