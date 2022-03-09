لافروف يجري محادثات مع نظيره الأوكراني في تركيا

العالم - روسيا

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اعلن الإثنين، أنه سيلتقي نظيريه الروسي سيرغي لافروف والأوكراني ديميترو كوليبا يوم 10 مارس/ آذار الجاري خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وأوضح تشاووش أوغلو أنه والرئيس رجب طيب أردوغان، يبذلان مساعٍ دبلوماسية كبيرة من أجل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتحقيق سلام دائم بينهما.

وتابع قائلا: “وزير الخارجية الروسي لافروف أبدى استعداده للمشاركة في هذا اللقاء، وكذلك وزير الخارجية الأوكراني أكد مشاركته، وكلا الوزيرين طلبا حضوري في اللقاء ليكون اجتماعا ثلاثيا”.