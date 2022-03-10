الدفاع الروسية: الطيران الروسي لم يضرب أي أهداف أرضية في ماريوبول

العالم-روسيا

وقال: "أما عن الضربة المزعومة من قبل الطيران الروسي أمس الأربعاء لمستشفى ماريوبول رقم 3، فإن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس هدنة إنسانية لإخلاء آمن للمدنيين في المدينة. لم يضرب الطيران الروسي في منطقة ماريوبول أي أهداف أرضية".

وأضاف أن "تحليل التصريحات التي أدلى بها ممثلو النظام القومي في كييف، والمواد الفوتوغرافية من المستشفى، لا يترك مجالا للشك في أن استهداف المستشفى كان استفزازا مدبرا للحفاظ على الإثارة المعادية لروسيا بين الجمهور الغربي".

وأشار إلى أن "صور باحة المستشفى تظهر وقوع انفجارين منفصلين بالقرب من المستشفى، الأول من تحت الأرض وقوة أخرى صغيرة ضربت مبنى المستشفى".

وشدد على أن "كل هذه الجرائم وغيرها من جرائم الحرب في ماريوبول يرتكبها المجرمون المحاصرون في المدينة.. لقد حذرنا من أنه مع تضييق الخناق عليهم سيزداد عدد الاستفزازات النازية. لا مكان يفرون إليه".

وتزايدت في الأيام الأخيرة وتيرة الهجمات التي يشنها القوميون والمرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا على الأطباء والمستشفيات الميدانية الروسية، حيث ينصب النازيون الكمائن لسيارات الإسعاف التي تحمل رمز الصليب الأحمر، ويطلقون عليها نار القنص من مسافات بعيدة لدى إجلائها الجرحى من الجنود الروس في مناطق القتال.