'الشيوخ' الأمريكي يقر تمويلا بـ13.6 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا

العالم - الأميركيتان

ووفق القرار، ستخصص الأموال لتزويد كييف بأسلحة وذخيرة، على أن يذهب نصف المبلغ المرصود للجيش الأمريكي من أجل تمويل نشر قوات بالمنطقة، وفق صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وسيسمح التمويل الأمريكي أيضا لكييف بحماية الشبكة الكهربائية في البلاد والتصدي للهجمات السيبرانية والاستحواذ على أسلحة دفاعية.

وتتضمن أيضا حزمة الدعم المالي مبلغ 2.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، وأكثر من مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين الفارين من بلدهم بسبب الحرب.

من جهته، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، إن الحزمة “ستؤمن أغذية وأدوية وملاجئ ودعما لأكثر من مليوني لاجئ وموارد للاقتصاد الأوكراني المدمر”.

وأضاف أن التمويل “سيتيح أيضا نقل أسلحة مثل جافلين وستينغر وسيطمئن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ويعززه”، بحسب الصحيفة الأمريكية ذاتها.

وزودت واشنطن الجيش الأوكراني بقاذفات صواريخ “جافلين” المضادة للدروع وقاذفات صواريخ “ستينغر” المضادة للطائرات.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.