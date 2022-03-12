شاهد..آخر تطورات العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في يومها الـ 17

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم خلال التغطية الخاصة بتطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا بيومها السابع عشر، إن القوات الروسية، استهدف أكثر من 3 آلالاف بنية تحتية عسكرية اوكرانية، باستخدام اسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة، وكذلك عطلت مطار مدينة فاسيلكوف العسكري جنوب العاصمة كييف، والمركز الرئيسي للاستخبارات الالكترونية في منطقة بروفاري شرقي كييف.

وأضاف، أن القوات الروسية دمرت اكثر من 125 طائرة واكثر من 20 دبابة ومركبات اوكرانية، موضحا ان العاصمة كييف محاصرة من قبل القيادة العسكرية الروسية.

وحول الحرب الاعلامية، قال مراسلنا ان البرلمان الروسي (الدوما ) اصدر قانون بسجن 15 سنة وتغريم مبلغ مالي (مليون ونصف روبل)، لكل من يدلي بمعلومات كاذبة او مضللة عن القوات الروسية والحصار الاقتصادي التي تواجهه روسيا.

واوضح مراسل العالم، ان وزارة الدفاع الروسية اصدرت وثائق تؤكد مشاركة اميركا في ابحاث بيولوجية في اوكرانيا.

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