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رد فعل الشعب التركي على زيارة هرتسوغ إلى أنقرة

السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس التركي، الأربعاء الماضي، في قصره بالعاصمة أنقرة، رئيس الإحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في أول زيارة من نوعها منذ 14 عاما.

العالم - فلسطين المحتلة

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