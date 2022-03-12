السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢
٠٩:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

السفارة الأفغانية في واشنطن ستغلق أبوابها

السفارة الأفغانية في واشنطن ستغلق أبوابها
السبت ١٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية يوم السبت أن السفارة الأفغانية في الولايات المتحدة ستغلق أبوابها الأسبوع المقبل بسبب انقطاع الدبلوماسيين الأفغان عن عاصمتهم ونفاد الأموال.

العالم-افغانستان

وأوضح المسؤول لوكالة فرانس برس أن 25 دبلوماسيا، كانوا يمثلون الدولة الأفغانية في واشنطن قبل سقوطها في يد طالبان في أغسطس 2021، لن يكون بوسعهم قريبا الإستفادة من وضعهم وسيتعين عليهم، في غضون شهر، التقدم للحصول على تأشيرة جديدة للبقاء في الولايات المتحدة مع عائلاتهم.

وأكد المسؤول الرفيع الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الخارجية الأمريكية تعتزم بالتنسيق معهم اعتبارا من الأسبوع المقبل وتسهيل إغلاق منظم للعمليات من أجل حماية وصيانة جميع ممتلكات البعثة الدبلوماسية في الولايات المتحدة إلى حين التمكن من استئنافها.

ولم يعترف المجتمع الدولي بطالبان، ولم تبسط الأخيرة سيطرتها الفعلية على البعثات الدبلوماسية التابعة للحكومة السابقة، التي لم تعد ممولة وغالبا ما يديرها دبلوماسيون موالون للحكومة السابقة الموالية للغرب.

وأضاف المسؤول الأمريكي "تواجه السفارة والقنصليات الأفغانية في لوس أنجلوس ونيويورك صعوبات مالية كبيرة، إذ أن حساباتها المصرفية غير متوافرة"، موضحا أن هذا التجميد لم تفرضه الولايات المتحدة ولكن البنوك، حيث تم تجميد بضع مئات الآلاف من الدولارات.

وقال المصدر "لا ننوي اعتماد دبلوماسيين تعينهم طالبان في هذا الوقت.. سيحدث ذلك في وقت متأخر إذا قررنا الاقتراب من الاعتراف الرسمي بطالبان كسلطة شرعية في كابل".

وأوضح أن أي محادثات لم تجر مع طالبان بشأن إغلاق السفارة.

ومطلع يناير استقال السفير الأفغاني في بكين إثر عدم تلقيه أي تمويل من كابل لشهور، وأوائل فبراير قال وزير خارجية طالبان لوكالة فرانس برس إن حكومته "تقترب" من أن يتم الاعتراف بها، بعدما زار وفد من طالبان النرويج لإجراء محادثات مع العديد من الدبلوماسيين الغربيين.

روابط ذات صلة

معلومات صادمة عن تكوينات الفيلق الغربي ضد روسيا!

رياضيو افغانستان يطلقون شعار 'الموت لأمريكا'والسبب..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بايدن يرصد مساعدات عسكرية فورية لأوكرانيا بـ200 مليون دولار

السفارة الأفغانية في واشنطن ستغلق أبوابها

واشنطن: لن نضغط على أوكرانيا للانضمام إلى الناتو

شاهد..ردود الافعال ازاء مجزرة السعودية بحق اهل القطيف

شاهد..مساعي الدول الاورويبة لعرقلة محادثات فيينا

إصابات بمواجهات في كفر قدوم والشبان يكمنون لجنود الاحتلال