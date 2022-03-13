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إيران تدين الإعدامات الجماعية الأخيرة في السعودية

إيران تدين الإعدامات الجماعية الأخيرة في السعودية
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عمليات الإعدام الجماعية الأخيرة في السعودية، مشددا على أن ذلك يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

العالم - إيران

وردا على عمليات الإعدام الجماعية الأخيرة في السعودية، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، هذا العمل اللاإنساني بأنه "يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي" ويتعارض مع المبادئ الإنسانية والإجراءات القانونية المعتمدة، ويفتقد إلى اتباع الإجراءات القانونية العادلة.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن عمليات الإعدام والعنف الجامح ليست حلاً للأزمات ذاتية الافتعال، وأن الحكومة السعودية لا تستطيع استخدام العناوين الرئيسية المعتادة للتستر على الاضطرابات السياسية والقضائية وقمع المواطنين.

وأشار خطيب زاده إلى تطبيق الدول الغربية للمعايير المزدوجة والاستغلال لمفهوم حقوق الإنسان، وأدان صمت وتقاعس الدول المطالبة بحقوق الإنسان، ووصفها بأنها علامة على نفاقها في استغلالها السياسي لمفهوم حقوق الإنسان ضد الحكومات المستقلة.

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