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قديروف يعلق على تقارير استخباراتية أوكرانية حول مكانه المحتمل

قديروف يعلق على تقارير استخباراتية أوكرانية حول مكانه المحتمل
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

علّق رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف على تقارير استخباراتية أوكرانية حول مكانه المحتمل، مشيرا إلى أن المستشارين الأجانب يدربون الأوكرانيين بطرق عفا عليها الزمن.

العالم-اوروبا

وقال قديروف عبر "تيليغرام" تعليقا على فيديو ظهر فيه في أوكرانيا شككت فيه استخبارات كييف: "ذكاؤكم ضعيف.. في الفيديو نحن في غوستوميل (إي ضواحي كييف)، وفي ذلك اليوم كنا على بعد حوالي 20 كيلومترا منكم، أيها النازيون في كييف، لقد اقتربنا منكم.. خمّنوا إلى أي مدى اقتربنا؟".

وأضاف أن "إدارة أمن الدولة الأوكرانية لا تعرف كيف تعمل، حيث أن المدربين والمستشارين العسكريين الأجانب يدربونها وفق أساليب عفا عليها الزمان".

وتابع: "سوف نظهر لكم من الناحية العملية أن التدريبات الروسية تعلم أساليب الحرب بشكل أفضل من المدرسة الأجنبية وتوصيات المستشارين الأجانب".

وسألهم: "أو ربما نحن في كييف وننتظر صدور أوامر قيادتنا؟".

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قديروف يعلق على تقارير استخباراتية أوكرانية حول مكانه المحتمل

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