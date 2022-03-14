أوكرانيا وهمجية العنصرية الغربية.. الجزء الأول

العالم - نوافذ

عنصرية مقيتة وكلام عن لاجئين بعيون زرق وشعر أشقر يقتلون. عنصرية بيضاء تجاه من ليسوا هم نظراء لهم شكلا، فلا ضير إذن في احتلال ارضهم ونهب خيرات بلادهم وثرواتها.

وان استحكم العداء في من تساووا شكلا فلا ضير في جبه من يقف حائلا دون مشاريع الآخر أطماعه.

وما تتعرض له روسيا نتيجة حربها مع أوكرانيا مثلا خير شاهد على ذلك، بمقاطعتها في ميادين الاعلام والثقافة والرياضة.

تحضر كاذب وحقوق انسان لا يقرع ناقوسها إلا وفق ما يرتئيه غرب اطلسي لا تعنيه معاناة الشعوب ولا يكترث الا لما تمليه عليه مصالحه في تثبيت مبدأ السيطرة العالمية الواحدة ومنع بروز منافسين له أو مناوئين.

برنامج نوافذ الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى العنصرية الغربية التي ظهرت في ظل الحرب بين أوكرانيا والأطلسي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. دال حطي – رئيس جمعية مبادرات وقرارات

د. روني ألفا – إعلامي وباحث سياسي

د. عماد الدين الحمروني – أستاذ الجغرافية السياسية في جامعة باريس