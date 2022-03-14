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اعتقال ١٢ مواطنا فلسطينيا من قبل جنود الاحتلال بالضفة الغربية

اعتقال ١٢ مواطنا فلسطينيا من قبل جنود الاحتلال بالضفة الغربية
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين 12 مواطنا فلسطينيا خلال حملة مداهمات أطلقتها في الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وحسب موقع "وكالة (معا)" الاخـبـارية، دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بيتونيا بمدينة رام الله خلال الاقتحام، فيما ذكرت مصار محلية ان دورية الاحتلال تعرضت لإطلاق النار في طوباس.

والمعتقلون هم:-

١. المحرر أحمد قاسم الشيخ- مراح رباح جنوب بيت لحم

٢. خليل قاسم الشيخ- مراح رباح

٣. عباس محمد شحادة- بيت لحم

٤. عنان أبو مطاوع- طوباس

٥. المحرر عودة الحروب- دير سامت جنوب الخليل

٦. براء جودت الريماوي- بيت ريما غرب رام الله

٧. المحرر طارق ادعيس- الخليل

٨. مهند منير ملحم- عنبتا قرب طولكرم

٩. محمد طارق ملحم- عنبتا

١٠. المحرر يحيى صالح العمور- يطا جنوب الخليل

١١. منذر مهانية- يطا

١٢. المحرر أيمن أبو عواد- السموع جنوب الخليل

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