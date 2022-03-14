مصدر مطلع لقناة  "العالم": مقتل وجرح 10 صهاينة في عملية اربيل

العالم - ايران

وشدد المصدر على أنه تم التخطيط منذ فترة طويلة للرد على هذا الاعتداء الذي نفذه الكيان الاسرائيلي، لكننا كنا ننتظر الظروف التي يكون فيها الكيان هو الوحيد المستهدف بدقة وحساسية، ويتلقى الرد المناسب.

وردا على سؤال حول سبب اختيار أربيل في العراق للرد على الكيان الاسرائيلي، أكد أن هجوم الكيان على ماهيدشت تم من الاقليم وبالتالي كان ينبغي أن يتلقى إجابة من نفس المنطقة.

وأشار المصدر المطلع إلى أنه خلال ساعات محدودة، تم نقل قتلى وجرحى عملية حرس الثورة الإسلامية على المقر الصهيوني في أربيل بطائرات الإسعاف الجوي ، فيما أفادت الأنباء أن حالة بعض الجرحى حرجة.

وشدد على أن تحركات الكيان الاسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية قد تم التحذير منها على عدة مراحل وعبر مختلف القنوات، ولكن للأسف لم يتم اخذ هذه التحذيرات الموثقة بنظر الاعتبار من قبل السلطات المعنية .

وبحسب المصدر المطّلع ، فبينما لا يُسمح للصهاينة، وفق القانون العراقي، بالسفر إلى هذا البلد والعكس صحيح، لكن مع الأسف، لا يتمتع عملاء الكيان الصهيوني بامتيازات امنية في أي دولة بالمنطقة كما هو الحال في كردستان العراق .

وبحسب هذا المسؤول المطلع ، فان المبنيين المستهدفين تم تشييدهما بشكل مقاوم ومتين ولاستخدامات خاصة، وكانا يشكلان مكانا لتجمع واستجمام عناصر الكيان الاسرائيلي في الاقليم ، وتتم حراسته بشكل كامل من قبل القوات الخاصة.