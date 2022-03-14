هل يشارك محمد صلاح منتخب مصر في مباراته ضد السنغال؟

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وتعرض محمد صلاح للإصابة خلال مباراة فريقه أمام مضيفه برايتون يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسقط صلاح أرضا في الدقيقة الـ63 بعد دقيقتين من تسجيله الهدف الثاني لفريقه من ضربة جزاء، وخرج من أرضية الملعب لإصابة في قدمه اليسرى ونزل بدلا عنه زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا.

ووفقا لموقع "المصري اليوم"، كشف أبو العلا كشف أن طبيب ليفربول أبلغه أن إصابة محمد صلاح عبارة عن كدمة في وجه القدم، وينتظر أن يحدد طبيب "الريدز" مدى مشاركته في مباراة الأرسنال المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ".

وأضاف طبيب منتخب مصر: الكدمة لن تعوق صلاح عن الانضمام لمعسكر منتخب "الفراعنة" أو خوض مباراتي السنغال.

ويخوض منتخب مصر مباراتين هامتين أمام نظيره السنغالي يومي 25 و29 مارس الجاري، ضمن المرحلة الفاصلة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كاس العالم لكرة القدم، المقررة في فصل الشتاء للعام الجاري 2022.