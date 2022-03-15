الموت يغيب راعي الحركة الملكية الدستورية في العراق 

العالم-العراق

وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأن الشريف علي بن الحسين توفي بسبب مشاكل صحية في الرئتين كان يعاني منها منذ وقت طويل.

وقدم الرئيس العراقي برهم صالح تعازيه بوفاة الشريف علي بن الحسين، مُستذكرا مواقفه ومساهماته في مختلف مراحل النضال للخلاص من الاستبداد والدفاع عن حقوق الشعب العراقي، وفق قوله.

بدوره قدم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تعازيه بوفاة راعي الحركة الملكية الدستورية واصفا إياه بالشخصية الوطنية البارزة.

وولد الشريف علي بن الحسين في بغداد عام 1956، ونشأ في المنفى بين لبنان وبريطانيا، وهو أصغر أبناء الأميرة بديعة الناجية الوحيدة مع ابنها من انقلاب عام 1958.