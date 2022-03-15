انفجارات قوية تهز كييف وسط تصاعد حدة القتال بمحيطها

العالم - الأزمة الأوكرانية

هيئة الطوارئ الأوكرانية اعلنت إخماد حريق في مبنى في حي بوديلسكي بكييف إثر القصف الروسي.

واكد عمدة كييف سقوط قذائف روسية على منطقة سفياتوشينسكي غربي العاصمة، مشيرا الى حدوث أضرار مادية في مدخل محطة مترو لوكيانوفسكايا. كما اعلن عمدة مدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، تعرض المدينة لقصف روسي مستمر.

وزارة الدفاع الروسية اعلنت سيطرتها على مدينة ميليتوبول ومنطقة خيرسون وتعطيل ثلاثة مراكز اتصالات باستخدام أسلحة عالية الدقة وستة وثمانين مرفقا من مرافق البنية التحتية العسكرية الاوكرانية خلال يوم واحد بينها ثلاثة مخازن للذخيرة مشيرة الى تدمير مئة وخمسة واربعين طائرة مسيرة والف ومئتين وثمانية وتسعين دبابة ومدرعة منذ بدء العملية العسكرية في اوكرانيا.

وأسقطت القوات المسلحة الروسية، خلال الليلة الماضية، 4 طائرات مسيرة للقوات الأوكرانية، بما في ذلك طائرة 'بيرقدار' المصنعة في تركيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، تعطيل 3920 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، في الـ24 من شباط/فبراير 2022

وفي المقابل اتهمت هيئة الأركان الأوكرانية القوات الروسية بالاستمرار بهجومها تجاه مدينة ماريوبول تمهيدا لتطويق مدينة ميكولايف. وفي السياق نفسه قال مسؤول رفيع بالبنتاغون ان القوات الروسية اصحبت على بعد خمسة عشر كيلومتراً من وسط العاصمة كييف. ولفت المسؤول الاميركي الى ان صواريخ كروز، التي دمرت قاعدة عسكرية غربي مدينة لفيف على الحدود مع بولندا، أطلقت من طائرات تحلق في المجال الجوي الروسي.