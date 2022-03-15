بريطانيا: أصبنا بصدمة جراء إعدام 81 شخصاً في السعودية

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وعبّرت ميلينج عن صدمتها حيال الإعدام في السعودية، قائلةً: "لقد أصبنا بصدمة جراء إعدام 81 شخصاً".

وأضافت: "سنواصل التعبير لنظرائنا السعوديين عن مخاوف بريطانيا، من خلال قنواتنا الوزارية والدبلوماسية. ونحن نسعى إلى مزيد من التوضيح بشأن تفاصيل هذه الحالات".



وتابعت قائلةً: "لا يوجد في علاقتنا مع السعودية ما يمنعنا من التحدث بصراحة عن حقوق الإنسان"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم أمس، إنّ لندن تعتزم التحدث إلى السعودية بشأن عمليات الإعدام الأخيرة.

وأضاف: "تعارض المملكة المتحدة بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف في أي دولة كمسألة مبدأ، ونحن نثير بشكل روتيني قضايا حقوق الإنسان مع دول أخرى بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وسنثير أحكام الإعدام التي نفذت يوم السبت مع الحكومة في الرياض".

وكانت السلطات السعودية أقدمت، يوم السبت الماضي، على إعدام 81 مواطناً ومقيماً ادَّعت أنّهم "متورطون في قضايا إرهابية داخل المملكة".

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنّ الرياض أعدمت 81 رجلاً، منهم 7 يمنيين وسوري، بعد اتهامات مزعومة "تتعلق بالإرهاب"، بينما أفادت وسائل إعلام سعودية معارضة بأنّ السلطات المحلية "ارتكبت جريمة إعدام بحق 41 معتقلاً من أهالي القطيف، دُفعة واحدة" فقط لأنهم حاولوا التعبير عن رأيهم، كما أدانت منظمات حقوقية متعددة المجزرة الجماعية التي ارتكبها النظام السعودي بحق معتقلي الرأي.