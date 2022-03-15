الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢
٠٣:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بريطانيا: أصبنا بصدمة جراء إعدام 81 شخصاً في السعودية

بريطانيا: أصبنا بصدمة جراء إعدام 81 شخصاً في السعودية
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

أكدت وزيرة شؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، أماندا ميلينج، معارضة بلادها عقوبة الإعدام بشدة وفي كل الظروف، في إشارة إلى حملة الإعدامات الجماعية التي وقعت في السعودية مؤخراً.

العالم - أوروبا

وعبّرت ميلينج عن صدمتها حيال الإعدام في السعودية، قائلةً: "لقد أصبنا بصدمة جراء إعدام 81 شخصاً".

وأضافت: "سنواصل التعبير لنظرائنا السعوديين عن مخاوف بريطانيا، من خلال قنواتنا الوزارية والدبلوماسية. ونحن نسعى إلى مزيد من التوضيح بشأن تفاصيل هذه الحالات".

وتابعت قائلةً: "لا يوجد في علاقتنا مع السعودية ما يمنعنا من التحدث بصراحة عن حقوق الإنسان"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم أمس، إنّ لندن تعتزم التحدث إلى السعودية بشأن عمليات الإعدام الأخيرة.

وأضاف: "تعارض المملكة المتحدة بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف في أي دولة كمسألة مبدأ، ونحن نثير بشكل روتيني قضايا حقوق الإنسان مع دول أخرى بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وسنثير أحكام الإعدام التي نفذت يوم السبت مع الحكومة في الرياض".

وكانت السلطات السعودية أقدمت، يوم السبت الماضي، على إعدام 81 مواطناً ومقيماً ادَّعت أنّهم "متورطون في قضايا إرهابية داخل المملكة".

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنّ الرياض أعدمت 81 رجلاً، منهم 7 يمنيين وسوري، بعد اتهامات مزعومة "تتعلق بالإرهاب"، بينما أفادت وسائل إعلام سعودية معارضة بأنّ السلطات المحلية "ارتكبت جريمة إعدام بحق 41 معتقلاً من أهالي القطيف، دُفعة واحدة" فقط لأنهم حاولوا التعبير عن رأيهم، كما أدانت منظمات حقوقية متعددة المجزرة الجماعية التي ارتكبها النظام السعودي بحق معتقلي الرأي.

روابط ذات صلة

السعودية تعدم العشرات في ظل انشغال دولي واتفاق بين الصدر والمالكي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاتحادية العراقية تصدر توضيحا بشأن لجنة تحقيق بقضايا الفساد

الفصائل الفلسطينية: معركتنا مع الاحتلال مفتوحة

إثيوبيا.. حزب آبي أحمد الحاكم يفصل أكثر من 2500 من كبار الأعضاء

اعتبارًا من 23 يونيو.."طيران الإمارات" تسير رحلات يومية إلى تل أبيب

الحكومة العراقية تتخذ اجراءا عاجلا لمواجهة ازمة ارتفاع الأسعار

استهداف مستوطنة "شاكيد" غرب جنين بعبوة شديدة الانفجار