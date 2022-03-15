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استهداف مستوطنة "شاكيد" غرب جنين بعبوة شديدة الانفجار

استهداف مستوطنة
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر فلسطينية استهداف تجمع للمستوطنين داخل مستوطنة "شاكيد" المحاذية لبلدة العرقة غرب جنين في الضفة الغربية بعبوة شديدة الانفجار.

العالم- فلسطين

يتبع...

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استهداف مستوطنة "شاكيد" غرب جنين بعبوة شديدة الانفجار