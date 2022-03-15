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الحكومة العراقية تتخذ اجراءا عاجلا لمواجهة ازمة ارتفاع الأسعار

الحكومة العراقية تتخذ اجراءا عاجلا لمواجهة ازمة ارتفاع الأسعار
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر تمديد تصفير الرسوم الجمركية على السلع الغذائية لمدة ثلاثة أشهر.

العالم - العراق

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي لمجلس الوزراء، إن "الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع الأسعار ومستمرون بإجراءات تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية"، لافتا الى أن "وزير المالية أكد لمجلس الوزراء استخدام أموال الطوارئ لمواجهة الأزمة الاقتصادية وخدمة المواطنين".

وأضاف، أن "الاستعمال الرشيد لأموال الطوارئ مكن الحكومة من مواجهة التحديات خلال المدة الماضية"، مبينا أن "مجلس الوزراء ناقش التحديات التي تواجه الحكومة، بينها ارتفاع الأسعار".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء قرر شمول المتقاعدين الذين رواتبهم 500 ألف دينار أو أقل بمنحة الطوارئ"، موضحا أن "المجلس قرر تمديد تصفير الرسوم الجمركية على السلع الغذائية لمدة ثلاثة أشهر".

وأكد أنه "تم إلزام جميع المؤسسات الحكومية بتسليم وزارة التخطيط البيانات المطلوبة لإنجاز مشروع الرقم الوظيفي"، لافتا الى أن "مجلس الوزراء صوت على مشروع لأتمتة عمل أمانة بغداد بهدف استحصال الأموال بطريقة دقيقة".

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الحكومة العراقية تتخذ اجراءا عاجلا لمواجهة ازمة ارتفاع الأسعار

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