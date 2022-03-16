ضربات موجعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي

العالم - هاشتاغ

01. وجه من وجوه الانفتاح والصورة المختلفة التي تروج لها السعودية لدى دول العالم..هذا الوجه ليس إلا إلغاء وإعدام كل من يعارض أو ينتقد أو يقف في وجه سياسات العائلة الحاكمة.

عملية إعدام جماعية بحق 81 شخصا، بينهم 41 سعوديا من منطقة القطيف شرقي البلاد، ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا سلميا بحقوقهم.

تشييع مهيب لشهداء ما سمي بـ"المجزرة الثالثة" بحق أبناء المنطقة الشرقية.. وتأكيد على الثبات على مطالب أهالي المنطقة رغم الترهيب المستمر الذي يطالهم.

أصداء هذه الجريمة وصلت إلى خارج السعودية.. فالبحرينيون نزلوا إلى الشارع تضامنا ودعما لذوي شهداء جريمة الإعدام الجماعية.

الانتقادات والإدانات لجريمة الإعدامات كانت كثيرة، لاسيما من قبل معارضين سعوديين في الخارج.

على مواقع التواصل انتقادات وإدانات واسعة لهذه الجريمة، بالرغم من محاولات التعتيم عليها وتمريرها بشكل بسيط في الإعلام وسط الضجة الإعلامية الكبيرة حول الحرب في أوكرانيا.

"المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" علقت على حسابها في تويتر: نسفت السعودية كل وعودها بخصوص الإعدام مجددا يوم أمس، بتنفيذ مجزرة جديدة راح ضحيتها 81 شخصا، تحت مسمى الإرهاب الفضفاص، والذي قتلت تحت رايته الحكومة من قبل نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومعارضين.

"روز نوار" علقت بدورها: عهد الملك سلمان بن عبد العزيز هو استمرار في الدموية التي اتسم بها هذا العهد، بعيدا عن المحاولات الرسمية لتبييض صورة الحكومة.. كما أن تنفيذ الإعدام الجماعي أكد كون هذه العقوبة خاضعة بشكل بحت للقرار السياسي، ولا وجود لإمكانية محاسبة المعذبين والمنتهكين.

أما "ملاك عواد" فكتبت حول أحد شهداء المجزرة الثالثة: عقيل حسن الفرج وجهت له عدة تهم تعود إلى تواريخ لم يكن أثناءها في السعودية.. قدم الشاب شكوى للديوان الملكي مع جواز سفره الذي يثبت أنه كان خارج البلاد.. تجاهل الديوان الشكوى.. ثم تم قطع رأس عقيل.

02. لم يعد بإمكان كيان الاحتلال الإسرائيلي التنعم بتلك الأيام حين كان يعتدي وينتهك ويقتل دون رد أو حساب.

ففي هذه الأيام، أي مغامرة من الإسرائيلي ستقابل برد قاس.. وهو ما حصل من خلال قصف إيراني لمقر الموساد الإسرائيلي في مدينة أربيل بمنطقة كردستان العراق، وذلك ردا على اعتداءات الكيان الإسرائيلي الأخيرة.

إيران تؤدب رؤوس الشر هاشتاغ ترندنغ بعد قصف مقر الموساد الإسرائيلي.

في هذا السياق غرد "زيد": بينما كان البعض يطعن بالفلسطينيين وقضيتهم، كانت إيران تدك موقع صهيوني في أربيل، وهناك مصادر تؤكد سقوط قتلى من الموساد.

"التميمي" بدوره غرد: إيران قبل الكل قالتها بكل فخر قصفنا مركزا رئيسيا لقيادة عمليات الموساد في أربيل.. إسرائيل قالتها علنية إن مركزا للموساد في أربيل تم قصفه من قبل إيران.. ويطلع كم عار يتباكى على السيادة وهو نفسه هذا المتباكي إذا راد يسافر لأربيل ما يدخل إلا بكفيل وإهانة وساعات من الانتظار.. السيادة.

الأكاديمي اللبناني الأميركي "أسعد أبوخليل" علق على مواقف البعض في الدول العربية من قصف مقر الموساد: قال شو؟ بعض العرب استثيرت عروبته لأن إيران قصفت أرضا عربية (في أربيل).. هي قصفت قاعدة للموساد في العراق وبمحاذاة قاعدة أميركية.. ليس في إيران قاعدة للموساد أو لأميركا.. ماذا تريدون؟ أن تستضيف إيران قاعدة للموساد كما آل البارزاني ثم تقصفها؟ أزعجكم الرد على هدف إسرائيلي؟ عروبة؟

03. الضربات التي يتلقاها الكيان الإسرائيلي لم تعد محدودة ولا مقتصرة على مجال واحد.

فسلطات الاحتلال أعلنت تعرض الكيان لهجمات سيبرانية شاملة طالت معظم الوزارات وعطلت العمل بأنظمتها الإلكترونية لساعات.. الهجوم السيبراني هذا هو الأكبر في تاريخ كيان الاحتلال بحسب اعترافات سلطاته.

الهجوم السيبراني الضخم الذي تعرض له كيان الاحتلال كان حديث الناشطين على مواقع التواصل.

لدينا تعليق من "منال المحضار" التي كتبت: بالأمس هجوم صاروخي، واليوم هجوم سيبراني.. دلالات هذا هو أن إسرائيل كيان غير آمن وسهل الإختراق.

"ماجد" بدوره علق: إسرائيل تتجرع الهزيمة أمام الجمهورية الإسلامية في إيران.. أمس في أربيل والليلة في وزاراتها هجوم سيبراني إيراني واسع.. أيام ستحفر في ذاكرة الصهاينة.

أخيرا مع "أبو غفار" الذي غرد: وبينما وبينما وبينما.. أكو شباب هزت إسرائيل وكيانها.. هجوم سيبراني واسع النطاق يضرب الدولة العبرية.. شكرا للشباب العقائدي الواعي.

04. يقول الشاعر المصري الكبير عبد الرحمن الشرقاوي: "أتعرف ما معنى الكلمة؟.. الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور.. الكلمة زلزلت الظالم، الكلمة حصن الحرية.. إن الكلمة مسؤولية."

وبالنسبة لبطل رياضة الاسكواش، المصري علي فرج المصنف ثانيا على العالم كانت الكلمة هي السلاح الذي استخدمه للإضاءة على ما تعانيه فلسطين في وقت يلتهي العالم بإنسانية مزيفة أظهرتها الحرب في أوكرانيا.

شاهدوا في الفيديو المرفق ما قاله البطل علي فرج بعد فوزه ببطولة أوبتاسيا في العاصمة البريطانية لندن.

موقف البطل المصري علي فرج كان موضع ترحيب وإشادة على مواقع التواصل.

لدينا تعليق من "أحمد لبو شار" الذي قال: علي فرج ده الفخر الحقيقي لمصر.. بطل كإنسان وبطل كلاعب.

"جهاد" أيضا أثنى على موقف علي فرج الله: محيي أصلك.. تحية إجلال لللاعب.

نختم مع "إسامة" الذي علق: صدفة أن علي فرج ما يطلعش ترند في بلده؟ ولا عشان إتكلم عن فلسطين.

علي فرج أصبح ترند في قلوب ووجدان كل الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم، والمؤمنة بقضية فلسطين.