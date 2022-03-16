الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢
١٠:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

جونسون يصل إلى الإمارات لتهدئة أسواق الطاقة العالمية

جونسون يصل إلى الإمارات لتهدئة أسواق الطاقة العالمية
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات، في زيارة تهدف لتهدئة أسواق الطاقة العالمية، بعد ما تسببت به الأزمة الأوكرانية والعقوبات على روسيا.

العالم - اوروبا

وبحسب "فرانس برس"، سيلتقي جونسون في الإمارات ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ثم سيجري في السعودية محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على أمل إقناعهما بالانضمام إلى التحالف ضد روسيا وبزيادة الإنتاج النفطي لبلديهما.

وقال جونسون في "تويتر": "نحن نواجه واقعا جديدا علينا مواجهته مع حلفائنا..أزور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما شريكان رئيسيان في ضمان الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة العالمية بعد الغزو الروسي الوحشي، وغير القانوني غير المسبوق"، على حد قوله.

روابط ذات صلة

بايدن سيتوجه لبروكسل لحضور قمة استثنائية لدول الناتو حول اوكرانيا

شعيتو: اميركا تسعى لابتزاز اوروبا من خلال ازمة اوكرانيا

الهند تعتزم استيراد 3.5 مليون برميل من النفط من روسيا بأسعار مخفضة

صحيفة أمريكية: تنسيق سعودي ــ صيني لبيع النفط بـ«اليوان»

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خبير "إسرائيلي": تُركنا وحدنا بحرب عديمة الحدود مع طهران

جونسون يصل إلى الإمارات لتهدئة أسواق الطاقة العالمية

بكين:  الصين ستدافع بحزم عن حقوقها في حال فرض عقوبات أمريكية

صالح يبحث مع السفير البلجيكي التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي

لافروف: روسيا مستعدة للبحث عن أي حلول لضمان أمنها وأوكرانيا وأوروبا عدا تمدد الناتو

تشييع جثمان المرجع الديني آية الله علوي جرجاني + صور