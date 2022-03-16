زيلينسكي يطالب الكونغرس الأمريكي بفرض منطقة حظر جوي فوق بلاده

العالم - خاص بالعالم

بعد الرفض الاوكراني اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان العمليات العسكرية لن تتوقف حتى النهاية ونزع سلاح اوكرانيا وان اوكرانيا لن تصبح موقعا لانطلاق التهديدات ضد روسيا.

وقال الرئيس بوتين:"العقوبات الغربية على روسيا ارتدت على الدول الاوروبية التي فرضتها ونحن سنرد على هذه العقوبات ايضا".

ومن روسيا ايضا، اكد وزير الخارجية سيرغي لافروف بعد لقائه نظيره التركي مولود تشاويش اوغلو، انه لا يوجد أي عائق أمام تنظيم لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الاوكراني.

وقال ان اوكرانيا تتهرب من الحوار وتطبيق بنود اتفاق مينسك. بدوره اوضح أوغلو، ان بلاده تعمل ما في وسعها لانجاح المفاوضات الروسية - الأوكرانية.

غير ان هذه الدعوة لم تلقى اذنا صاغية من الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي بدا مصرا على التوجه نحو الغرب للاعتماد عليه رغم اعلانه سابقا ان هذا الغرب تخلى عن بلاه.

ودعا زيلينسكي في كلمة افتراضية للمرة الثانية خلال شهر امام الكونغرس الامريكي، الى فرض منطقة حظر جوية فوق بلاده كانت واشنطن قد رفضتها لانها قد تؤدي الى حرب عالمية ثالثة.

واكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:"تحدثت مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وسيتحمل المحتلون الروس مسؤولية جرائمهم. روسيا أطلقت ألف صاروخ على أوكرانيا ونطالب برد عالمي على هذا الرعب".

وسط هذه الاجواء، تصاعدت مخاوف دول حلف شمال الأطلسي من التمدد الروسي باتجاهها، وطلب وزراء الدفاع في الحلف القادة العسكريين بوضع خطط لتعزيز الجناح الشرقي للتكتل حسبما أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.

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