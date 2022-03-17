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رجال أعمال مغاربة يزورون الکیان الإسرائيلی بحثا عن 'تعاون استثماري'

رجال أعمال مغاربة يزورون الکیان الإسرائيلی بحثا عن 'تعاون استثماري'
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

زار وفد اقتصادي ضم عددا كبيرا من رجال الأعمال المغاربة فلسطين المحتلة، يوم أمس، من أجل استكشاف البيئة الاقتصادية وتوقيع اتفاقيات وشراكات تعاون مع رجال أعمال "إسرائيليين"، وفق موقع "هسبرس" المغربي.

العالم - المغرب

وعقد الوفد سلسلة لقاءات مع مسؤولين اقتصاديين في "تل أبيب"، الثلاثاء.

ويترأس الوفد المغربي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج. ويضم أكثر من 70 ممثلاً من مختلف القطاعات، منها السياحة والزراعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والصحة والتمويل والتأمين والطاقة المتجددة والنسيج.

وسيزور الوفد خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام، وفق "هسبرس"، مواقع صناعية وزراعية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين ومنظمة أرباب العمل والأعمال الإسرائيلية.

وزار الوفد المغربي، المقرّ الرئيس لشركة ستارت أب حيث التقى بمسؤولين صهاينة، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بين نظامي الابتكار المغربي والإسرائيلي وتوحيد الجهود للاستفادة من تعاون الشركات الناشئة وتعزيز مبادرات الابتكار المفتوحة بين بينهما.

يشار إلى أن التبادل التجاري بين الرباط و"تل أبيب" شهد قفزة في السنة الأخيرة بما يقارب الـ84 بالمئة، ما يعادل اثنين وأربعين مليون دولار، كما أن التصدير للمغرب ازداد في العام الماضي بما يقارب الـ 147 بالمئة ووصل إلى 31 مليون دولار، وانصب على مجالات الطائرات المسيرة وأدوات نقل ومنتوجات كيماوية، بحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.

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رجال أعمال مغاربة يزورون الکیان الإسرائيلی بحثا عن 'تعاون استثماري'

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