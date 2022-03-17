أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 17 مارس 2022

اطلاعات..

الطريق سيكون ممهدا لإبرام إتفاق جيد بفيينا إذا ما وافقت أمريكا على آخر شرطين

قدس ..

هل سيرتفع الدخان الأبيض بمفاوضات فيينا بعد زيارة الوزير عبد اللهيان لموسكو ؟

جمهوري اسلامي ..

طرفا الحرب في أوكرانيا يعبران عن أملهما بتحقيق مفاوضاتهما الثنائية نتائج إيجابية

كيهان ..

السيد حسن نصر الله .. الإنتخابات المقبلة أهم وأخطر معركة سياسية بلبنان

آرمان ملي ..

بوتين يؤكد على حيادية أوكرانيا وتجريدها من السلاح,ولافروف لا يستبعد المصالحة

آفتاب يزد ..

محافل إعلامية إقليمية تتحدث عن تحركات أمريكية لتعزيز قواعدها العسكرية بسوريا

ايران ..

قلق أمريكي من التقارب الصيني السعودي وإقتراح بكين بالتعامل باليوان بدلا من الدولار

جوان ..

البرلمان العراقي يعلن عن أسماء المرشحين الرئاسيين إستعدادا لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية

رسالت ..

محافل نيابية .. إيران لن تبرم إتفاقا بفيينا من دون أخذ ضمانات أكيدة

سياست روز ..

أبوغريب أخرى بأفغانستان...إزاحة الستار عن جرائم أمريكا بحق السجناء الأفغان

جام جم ..

القيادة الوسطى الأمريكية.. الصواريخ البالستية الإيرانية قادرة تماما على الوصول لتل أبيب

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

ايران ..

صحيفة ايران كتبت عن تطورات ومستجدات الازمة الاوكرانية في مقالها ( يأس من الناتو وآمال مصالحة مع موسكو ) ... تستمر المعارك العنيفة في الحرب الاوكرانية التي انهت يومها الحادي والعشرين وفي الوقت الذي بدأت تطفو فيه مؤشرات على السطح بشكل متزامن تدل على حدوث نوع من التقدم في المفاوضات الروسية الاوكرانية.

الرئيس الأوكراني لم يخف شعوره بالإحباط من مواقف أمريكا وحلف الناتو مبديا أمله بتقدم المفاوضات مع روسيا ان لسان حال الرئيس الاوكراني في تصريحاته الاخيرة يقول ان الامريكيين والاوروبيين وعدوا اوكرانيا بالكثير مقابل روسيا لكنهم لم يقدموا سوى القليل خلف مختلف الذرائع. فلوديمير زيلنسكي استبعد انضمام اوكرانيا للناتو وقال ان المفاوضات مع روسيا باتت اكثر واقعية .

ان مثل هذا الكلام يعكس بداية توجه جديد في القيادة الاوكرانية , توجه قد يساهم في تسهيل تحقيق المفاوضات الصعبة مع روسيا لنتائج تؤدي لوقف الحرب, فما تريده روسيا بالدرجة الاولى واضح وهو حيادية اوكرانيا وتجريدها من اية اسلحة استراتيجية تشكل خطرا على روسيا.

آرمان ملي ..

في الشان الاوكراني ايضا كتبت صحيفة آرمان ملي في افتتاحيتها ( بوتين والحرب العالمية الثالثة ).. لايبدو ان مسار الحرب في اوكرانيا يتطابق حقا مع خطط القيادة العسكرية الروسية , فالاوكرانيون يبدون مقاومة شرسة لم تتوقعها موسكو, وبالطبع ساهم الدعم التسليحي الغربي للجيش الاوكراني في تعقيد الاوضاع بشكل اكبر للقوات الروسية.

إن الأزمة الأوكرانية قد تأخذ مسارا أكثر خطورة في حال تدخل أمريكا وحلف الناتو فعندها ستطرق الحرب العالمية الأبواب وهذا ما يعرفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعرفه امريكا وحلف الناتو ايضا , لذلك ليس من العجيب ان ترفض القوى الغربية كل طلبات الرئيس الاوكراني الملحة باقامة منطقة حظر جوي فوق اوكرانيا .

ولكن مع ذلك قد يؤدي توسع دائرة الحرب باوكرانيا الى وصول نيرانها بشكل او بآخر الى دول مجاورة عضوة بالناتو , وعندها سيكون من الصعب التكهن بمسار الاحداث وفيما اذا كانت الحرب ستبقى محدودة بجغرافية اوكرانيا ام انها ستخرج عن السيطرة وتورط العالم كله بحرب نووية.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للسعودية في مقالها الذي يحمل علامة تعجب ( النفط أهم من حقوق الإنسان !) زيارة رئيس الوزراء البريطاني للرياض جاءت في خضم ارتفاع اسعار النفط العلمية لمستويات قياسية بسبب الازمة الاوكرانية وتداعياتها وخاصة العقوبات الغربية على روسيا وحظر شراء النفط الروسي.

إن بوريس جونسون تجاهل بهذه الزيارة كل المآخذ الجدية المطروحة بشأن حقوق الإنسان بالسعودية من أجل النفط جونسون اغمض عينه عن جرائم الحرب السعودية باليمن وعن قتل خاشقجي والاعدامات الجماعية الاخيرة بالسعودية ايضا ليثبت ان الغرب لا يتردد لحظة عن وضع كل شعاراته وتبجحاته الخاصة بحقوق الانسان جانبا من اجل النفط .

ان المحاولات الامريكية البريطانية الاخيرة لاستمالة السعودية لدفعها لزيادة انتاجها النفطي لخفض اسعار النفط العالمية تضع عمليا كل ملفات انتهاك حقوق الانسان بالسعودية على رفوف النسيان فالمهم للغرب هو النفط اولا واخيرا .

قدس ...

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( اليمن والدفاع المقدس ).. هناك انباء عن تحرك مجلس التعاون الخليجي للاعداد لاجتماع بالرياض حول الحرب اليمنية يجمع الاطراف المعنية.

وفي هذا السياق اكدت قيادات بحركة انصار الله اكدت ان السعودية تقف بنفسها خلف هذا التحرك لمجلس التعاون الخليجي , وفي هذا السياق ترى أنصار الله إنه ليس من المنطقي أن يحاول طرف في هذه الحرب لعب دور الوسيط بتنظيم إجتماع كهذا ان السعودية تقود منذ سبع سنوات حربا وحشية ظالمة على الشعب اليمني , وترى حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء ان الحديث عن مفاوضات ومبادرات ووساطات يفقد معناه ما لم يوقف التحالف السعودي غاراته الوحشية على المدن والقرى اليمينة ولم يرفع الحصار الظالم الذي يفرضه على اليمن.

ويبدو واضحا ان المقاومة اليمنية لن تتوقف الا بعد تحقيق هذه الشروط وعندها سيمكن الحديث عن اجراء مفاوضات لايجاد حل سياسي .

جوان ..

في الشأن الاوكراني كتبت صحيفة جوان في مقالها(موسكو وكييف في طريق المصالحة الوعر )..حملت تصريحات كبار المسؤولين الروس الاخيرة بصيص امل بامكانية التوصل لاتفاق لانهاء الحرب باوكرانيا ورغم تاكيداتها على الشروط الروسية.

على الجانب الاخر وصف الرئيس الاوكراني الجولة الرابعة من المفاوضات الروسية الاوكرانية بانها عكست رؤية واقعية.

إن مايحدث هو تبلور آمال ولوضعيفة بوقف الحرب بخضم قعقعة السلاح ودوي إنفجارات القنابل والصواريخ ان هناك مثل صيني قديم يقول " ان رحلة الالف ميل تبدأ بخطوة " وهكذا هو الحال بالازمة الاوكرانية , فالمسافة بين مواقف وتوجهات الطرفين كبيرة جدا , وهناك شروط وشروط متقابلة وهناك اجواء عدم ثقة متبادلة الى جانب دمار الحرب وخسائرها ومرارتها , ولكن مايجري من مفاوضات ثنائية وسط كل هذه الخضم هو بمثابة بدء الخطوة الاولى في طريق الالف ميل.