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العراق بصدد ابرام اتفاقية جديدة مع إيران لتوريد الغاز

العراق بصدد ابرام اتفاقية جديدة مع إيران لتوريد الغاز
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة الكهرباء العراقية، الخميس، عن وجود مباحثات رفيعة المستوى تجريها الجهات الحكومية مع الجانب الايراني من اجل اطلاق دفعات من الغاز الى العراق، مبينا أن وفدا رفيع المستوى يستعد لزيارة طهران لعقد اتفاقية جديدة بشان الغاز الايراني.

العالم-العراق

وقال الناطق باسم الوزارة احمد موسى، إن "العراق يتفاوض حاليا على آلية تسديد المبالغ المستحقة للجانب الايراني مقابل شراء الغاز للمحطات الكهربائية بعد قرار مجلس الوزراء في تسديد جميع المبالغ وزيادة اطلاقات الغاز".

وأضاف موسى، ان "المفاوضات تجري مع NIGEC الايرانية وكذلك وزارة الطاقة والسفارة في بغداد لتسديد المبالغ واجبة الدفع وامكانية زيادة الدفعات ".

واشار الى ان "الحكومة تعتزم ارسال وفد رفيع المستوى الى طهران لعقد اتفاقية جديدة مع الجانب الايراني لزيادة اطلاقات الغاز حيث يتم استيراد اكثر من 45 مليون متر مكعب يوميا في وقت قلت النسب لاقل من 8 مليون وارتفعت حاليا الى 20 مليون طن مستورد من الغاز".

المصدر: المعلومة

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