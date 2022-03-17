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تراجع وفيات كورونا اليومية في ايران الى 98 حالة

تراجع وفيات كورونا اليومية في ايران الى 98 حالة
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، تراجع الوفيات اليومية بين المصابين بفيروس كورونا في البلاد؛ لتبلغ 98 حالة وفاة اليوم الخميس.

العالم- ايران

وفي اخر تحديث لحصيلة تفشي الفيروس الوبائي داخل البلاد، اشارت الصحة الايرانية الى تسجيل الفين و580 اصابة جديدة وفقا للفحوصات التي اجريت منذ امس الاربعاء لغاية اليوم الخميس؛ وان اجمالي عدد الاصابات بهذا المرض في ايران بلغ 7 ملايين و135 الفا و719 حالة.

كما نوهت الصحة الى تعافي 6 ملايين و805 الفا و81 شخصا من بين المصابين بكورنا في البلاد.

وعن التطعيم العام ضد الجائحة، اشار البيان الى القيام بتطعيم 145 مليونا و726 الفا و159 جرعة من انواع اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والثالثة) على صعيد البلاد لحد الان.

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