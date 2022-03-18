هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا تسحب رخصة شبكة RT التلفزيونية الروسية

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وذكرت "أوفكوم" في بيان لها أن قرار سحب رخصة RT يدخل حيز التنفيذ فورا، مضيفة أنها لم تعد تعتبر شركة ANO TV Novosti التي تدير شبكة قنوات RT "ملائمة ومناسبة" للبث في المملكة المتحدة.

وأشارت "أوفكوم" إلى أن هذا الإجراء يأتي على خلفية 29 تحقيقا تجريها حاليا في "مدى حياد أخبار RT وتغطيتها للأحداث المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا".

وبررت "أوفكوم" قرارها بكون RT تحظى بالتمويل من قبل الحكومة الروسية و"تبني قوانين جديدة داخل روسيا تجرم بالفعل أي صحافة مستقلة مختلفة عن الخطاب الإعلامي للدولة الروسية لاسيما فيما يخص غزو أوكرانيا".

وأقرت "أوفكوم" بأن RT سبق أن توقفت عن البث في بريطانيا بسبب العقوبات المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جانبها، أعربت نائبة رئيس تحرير RT، آنا بيلكينا، عن قناعتها بوقوف حكومة المملكة المتحدة وراء هذا القرار، مشددة على أن "أوفكوم" على الرغم من أنها تقدم نفسها كجهة مستقلة، إلا أنها "ليست سوى أداة للحكومة وترضخ لإرادتها القاضية بقمع وسائل الإعلام".

وأشارت بيلكينا إلى أن قرار "أوفكوم" يأتي "لأسباب سياسية حصرا مرتبطة مباشرة بالوضع في أوكرانيا ولا علاقة له بأنشطة RT وهيكلها وإدارتها ومخرجاتها التحريرية"، قائلة إن السلطات البريطانية بذلك "تسرق من الجمهور في المملكة المتحدة القدرة على الوصول إلى المعطيات".