صنعاء تؤكد رفضها لإجراء مشاورات سلام في الرياض

العالم - اليمن

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي" على حسابه في "تويتر": "تعقد المشاورات كمقدمة للحوار المفضي إلى حلول، وذلك للتعرف على ما يريده كل طرف، ولا تعقد بعد حوارات استكشافية امتدت لسنوات بلا فائدة".

وأضاف محمد علي الحوثي: "إن الحل قريب جدا - وقد أعلنا مقدماته مرارا - لو وجدت الإرادة والمصداقية في قرار تحالف دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه، للسلام".

وتابع في تغريدة أخرى: "لدول العدوان قليل من الحياء..قبل ما تنهوا الحرب..إنهوا أزمة المشتقات التي تمعنوا في إيذاء الشعب اليمني بمنعها، وهي بأمواله لا منة لكم فيها".

وكان مجلس التعاون الخليجي قد أعلن أنه سينظم في أواخر الشهر الجاري مشاورات يمنية - يمنية في العاصمة السعودية الرياض، داعيا جميع أطراف النزاع، إلى المشاركة فيها.