وفاة طفل وإصابة 3 آخرين في مخيم الهول شرقي الحسكة

العالم - سوريا

وقالت مصادر إعلامية، إن الحريق اندلع في القسم الرابع من المخيم، الأمر الذي أدى إلى وفاة طفل وإصابة 3 أشخاص من العوائل المحتجزة داخل المخيم، إضافة إلى أضرار مادية ناتجة عن احتراق عدة خيم ومحتوياتها.

وفي 11 آذار الماضي، توفيت امرأة وأصيب آخرون بحروق، جرّاء حريق اندلع في قسم المهاجرات بمخيم الهول، الذي يضم نساء وأطفال عناصر ومعتقلي وقتلى تنظيم "داعش" الارهابي، ما أدّى لوفاة امرأة وإصابة امرأة أخرى وطفل بحروق.

ويأوي المخيم قرابة 60 ألف شخص نصفهم من العراقيين، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات تنظيم "داعش" الارهابي الأجانب في قسم خاص ويخضع لحراسة أمنية مشددة.