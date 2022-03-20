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هكذا علق قرقاش على زيارة الرئيس الأسد للإمارات

هكذا علق قرقاش على زيارة الرئيس الأسد للإمارات
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

علق انور قرقاش مستشار الشؤون الدبلوماسية للرئيس الإماراتي عبر حسابه على "تويتر" على زيارة الرئيس السوري بشار الأسد، إلى الإمارات قائلا، "الإمارات مستمرة في انتهاج سياسة واقعية تجاه خفض التوترات وتعزيز الدور العربي في مقاربة عملية لإيجاد حلول لأزمات المنطقة".

العالم - سوريا

وافادت مراسلة قناة العالم، بان قرقاش قال في تغريدته: "أن الظروف الإقليمية المعقدة تستوجب تبني منهج عملي ومنطقي لا يقبل تهميش الجهود العربية الساعية لمواجهة التحديات، وتجنب شرور الأزمات والفتن".

وتابع قرقاش: ان "زيارة الرئيس السوري بشار الأسد تنطلق من توجه الإمارات الرامي إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري، كما تأتي من قناعة إماراتية بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على مستوى الإقليم، المرحلة تحتاج خطوات شجاعة لترسيخ الاستقرار والازدهار وضمان مستقبل المنطقة ورفاه شعوبها".

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