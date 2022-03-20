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بلجيكا.. قتلى وجرحى اثر حادث دهس خلال مهرجان

بلجيكا.. قتلى وجرحى اثر حادث دهس خلال مهرجان
الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات البلجيكية أن عدد ضحايا حادث الدهس الذي تعرض له حشد خلال مهرجان أقيم في بلدة صغيرة بجنوب البلاد ارتفع إلى ستة قتلى.

العالم - أوروبا

ووقع الحادث المأساوي صباح اليوم الأحد خلال كرنفال تقليدي في بلدة ستريبي براكيني قرب مدينة لا لوفيير، على بعد نحو 50 كيلومترا عن العاصمة بروكسل.

وصرح المدعي داميان فيرهاين للصحفيين بأن الحادث خلف ستة قتلى و26 جريحا 10 منهم في حالة خطرة، مؤكدا رفع السلطات دعوى جنائية بتهمة ارتكاب جريمة قتل على خلفية الحادث.

وأعلن فيرهاين عن اعتقال شخصين من مواليد عامي 1988 و1990 على خلفية الحادث، لافتا إلى أنهما من سكان لا لوفيير ولم يتورطا في مثل هذه الحوادث سابقا.

وكان عمدة لا لوفيي، جاك غوبير قد أوضح، في حديث إلى وفقا لهيئة البث والإذاعة البلجيكية RTBF، أن الحادث وقع عندما خرج حشد احتفالي يضم نحو 100 شخص من صالة رياضية لتنظيم مسيرة في وسط البلدة.

وقال غوبير إن السيارة جاءت من الخلف بسرعة عالية، مشيرا إلى أن السائق لم يتوقف بعد دهس الحشد، وتابع: "السائق واصل سيره لكننا تمكننا من اعتراضه".

ولم تتضح دوافع الحادث المأساوي بعد، غير أن هناك تقارير إعلامية ترجح أنه ربما نجم عن مطاردة الشرطة للسيارة.

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