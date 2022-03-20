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شاهد: انزعاج اميركي من السعودية والامارات بسبب النفط

الأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

على خلفية الحرب في اوكرانيا، بدأت حرب من نوع آخر تتمثل بحرب الطاقة والنفط. الاميركيون يبدون غاضبين من حلفائهم السعوديين والإماراتيين بعد رفضهم رفع انتاج النفط لوقف ارتفاع الاسعار.

العالم - الأميركيتان

عضو الكونغرس الاميركي توم مالينوسكي هاجم السعودية وولي عهدها، متهما اياه باستخدام قضية النفط لإحراج إدارة جو بايدن.

هجوم مالينوسكي على السعودية لم يتوقف هنا. ففي تغريدة على حسابه في تويتر كتب:"حان الوقت أيضاً لإخبار السعودية الدولة الوحيدة في العالم القادرة على زيادة إمدادات النفط العالمية بسرعة، بزيادة الإنتاج. وتذكيرهم بأن القوات التي ننشرها لحماية مملكتهم لا يجب أن تكون هناك "كما فعل ترامب ذات مرة".

وعلق محمد علی هذا الموضوع سائلاً مالينوسكي:"لماذا لا تذهب هذه القوات لحماية أوكرانيا، يبدو ذلك بلا قيمة".

اما النائبة في مجلس النواب الاميركي "ماريجوري غرين" فغردت:"عندما لا تستجيب دول مثل السعودية والإمارات لنداءات بايدن وتتجاهل الهند العقوبات الأميركية وتشتري النفط من روسيا، فإن أمريكا تفقد السيطرة".

ويبدو ان الجدل سيكون أكبر في المرحلة المقبلة حول كيفية التعامل الأميركي مع السعودية بعد رفضها رفع انتاج النفط كما تطلب واشنطن.

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شاهد: انزعاج اميركي من السعودية والامارات بسبب النفط

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