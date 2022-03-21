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استطلاع: 83% من فلسطينيي الـ48 تعرضوا للتمييز العنصري

استطلاع: 83% من فلسطينيي الـ48 تعرضوا للتمييز العنصري
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

أظهر استطلاع للرأي العام أُجري في الداخل الفلسطيني المحتل تعرض غالبية الفلسطينيين إلى مظاهر التمييز العنصري كونهم فلسطينيين؛ أمام مؤسسات كيان الاحتلال الإسرائيلي.

العالم _ فلسطين

وجاء في الاستطلاع الذي نشرته القناة "12" العبرية، أن 83% من فلسطينيي الداخل يعتقدون أن الكيان يمارس "عنصرية مؤسساتية" ضد المجتمع العربي، بينما أكد اثنان من أصل ثلاثة تعرضهم لأحد مظاهر التمييز داخل مؤسسات حكومة الاحتلال.

كما بينت معطيات نشرتها القناة وجود تمييز ضد اليهود الإثيوبيين خاصة حال تواجدهم في أماكن عامة كالمتاجر وأماكن اللهو وغيرها، بالإضافة لتمييز خلال تواجدهم في الحافلات والمواصلات العامة.

ووفقًا للمعطيات؛ تعرض فلسطينيو الداخل لأعلى نسب التمييز وصلت إلى 24%، وحصل اليهود الإثيوبيين على نسبة مماثلة.

أما فيما يتعلق بمجالات التمييز ضد فلسطيني 48؛ أظهرت المعطيات تمييزًا في مجالات الرفاه والخدمات، والعمل، والتعبير عن العنصرية باللسان في أماكن عامة.

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