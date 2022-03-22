السبت المقبل.. انطلاق منتدى الدوحة بمشاركة قادة وسياسيين بارزين

العالم - قطر



ويعد منتدى الدوحة الذي يتم تحت رعاية أمير البلاد الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، منصة عالمية تجمع قادة السياسة لمناقشة التحديات الملحة التي تواجه عالمنا، وتعزيز الحوار، وتبادل الأفكار، وصنع السياسات، وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق.

ومن المتوقع أن تكون هذه النسخة هي الأكبر منذ انطلاقها عام 2000.

وستجمع هذه النسخة، أبرز القادة والسياسيين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة عدد من المواضيع الأساسية، وهي: التحالفات الجيوسياسية والعلاقات الدولية، والنظام المالي والتنمية الاقتصادية، والدفاع، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي، والاستدامة وتغير المناخ.

وفي تعليقها على هذا الحدث، قالت "لولوة بنت راشد الخاطر" المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة: "مرة أخرى يعود منتدى الدوحة في نسخته العشرين. وقد شهد العالم تغييرات كبيرة منذ اجتماعنا آخر مرة عام 2019، مما يبرز، أكثر من أي وقت مضى، حاجتنا إلى الاجتماع والاستفادة من هذه المنصة لمناقشة أهم القضايا التي تواجهنا خلال انتقالنا إلى عصر جديد"، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقد شهدت مدينة الدوحة انعقاد آخر نسخة من المنتدى في ديسمبر 2019، والتي ضمت 243 متحدثا و142 جنسية و300 إعلامي، إلى جانب أكثر من 100 لقاء ثنائي و40 مقابلة "وجهة نظر"، والتي تعد منصة المقابلات الخاصة بمنتدى الدوحة، وتتيح الفرصة لتوجيه أهم الأسئلة المتداولة إلى أبرز الشخصيات السياسية والصناعية من جميع أنحاء العالم.

وضمت تلك النسخة عددا من الشخصيات العالمية البارزة، مثل "مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا، وأرانشا غونزاليس، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، وتارو كونو، وزير الدفاع الياباني، والبروفيسور تيجاني محمد بندي، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وموسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وجين هارمان، المدير والرئيس والمدير التنفيذي لمركز ويلسون، وبورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، والدكتورة إيبا كالوندو، المتحدث الرسمي لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي"، وغيرهم.

وخلال العامين 2020 و2021، واصل منتدى الدوحة أعماله افتراضيا من خلال سلسلة من الجلسات التي ضمت مجموعة من كبار صانعي السياسات والخبراء والباحثين لمناقشة عدد من القضايا العالمية الملحة.

وتتوفر هذه الجلسات الافتراضية على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بمنتدى الدوحة، حيث تستمر سلسلة مقابلات وجهة نظر بشكل أسبوعي.