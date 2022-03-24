هذا ما دعا إليه اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بدورته الـ48 في باكستان

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وقال شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستانية:"وضعنا خطة عمل تقضي بانهاء الحصار عن كشمير ووقف الانتهاكات الهندية بحق الشعب الكشميري ومراقبة وضع حقوق الانسان في جامو وكشمير، كذلك قمنا بتفعيل الصندوق الائتماني الانساني لافغانستان، كما عينا ممثل خاصل للمنظمة لشؤون الإسلاموفوبيا، فيما يتعلق بفلسطين، وضعنا خطة عمل لاعادة تنشيط القضية الفلسطينية على المستويين الاقليمي والدولي وسنفعل حراكنا داخل الامم المتحدة أيضاً لانهاء الإعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".



رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان كان له كلمته المؤثرة في افتتاح الجلسة حيث وضع منظمة التعاون الاسلامي أمام اخفقاتها في حلّ القضيتين الفلسطينية والكشميرية.



وأكد عمران خان (رئيس الوزراء الباكستاني:"لقد خذلنا الفلسطينيين والكشميريين، الدول الغربية لم تأخذ منظمة التعاون الإسلامي على محمل الجد، لأننا كـ 1.5 مليار مسلم منقسمون، فلم نتمكن من وقف هذا الظلم الصارخ، رغم ان القانون الدولي يقف إلى جانب شعب فلسطين وكشمير، وقرارات مجلس الأمن الدولي تدعم حق الكشميريين في تقرير المصير من خلال الاستفتاء، ومع ذلك لم يضمن المجتمع الدولي قط هذه الحقوق، اي اننا فشلنا باداء واجباتنا.



وشهدت الجلسة مشاركة ملفتة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي كضيف خاص، و هي المرة الأولى التي يحضر فيها مسؤول صيني اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي، الأمر الذي إعتبره مراقبون محاولةً باكستانية لإقحام الصين في علاقات امتن وأوثق مع دول العالم الإسلامي، استغلالاً للخروج الأمريكي من المنطقة.

وقال وانغ يي وزير الخارجية الصيني:"بكين مستعدة لبناء شراكات مع العالم الإسلامي من أجل تعزيز التعددية والديمقراطية في العلاقات الدولية، حيث يجب أن نكون شركاء في الوحدة والتعاون، والتنمية والتنشيط، والأمن والإستقرار لذلك نحن نرغب بمساعدة الشعب الافغاني وتوسيع نطاق التعاون ليشمل كل العالم الإسلامي، ويجب ان نقوم بحل كافة الأزمات التي تم خلقها في المنطقة من قبل الغرب".



كما شاركت الوفود الممثلة لدول منظمة التعاون الاسلامي في العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة "يوم باكستان" حيث انتهزت اسلام اباد الفرصة و استعرض الجيش الباكستاني قدراته العسكرية والتصنيعية بهدف تحفيز الدول المشاركة في العرض على تعزيز التعاون العسكري مع القوى النووية الوحيدة في العالم الاسلامي باكستان.

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