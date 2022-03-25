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شاهد.. خوزستان وجهة الايرانيين في عطلة رأس السنة

الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

تشهد محافظة خوزستان في جنوب غربي إيران سنويا تدفق عشرات الالاف من المواطنين، خاصة خلال عطلة 'عيد النوروز' لزيارة المناطق التي شهدت الحرب الصدامية المفروضة على ايران خلال 'مرحلة الدفاع المقدس بهدف الحفاظ على مبادئ الثورة الإسلامية.

العالم - مراسلون

تحت شعار (نحن صامدون) تنطلق رحلات قوافل النور التي تقصد المناطق الحربيه ومزارات الشهداء أحياء لذكرى شهداء الدفاع المقدس وتجديدا لمبادئ الثورة الاسلامية.

وقالت احدى المواطنات: "نحن نأتي نزورهم في ايام العيد الى زيارة قبور الشهداء، تيمنا ببداية عام جديد مليء بالفرح والخير، وبفضلهم الذين جاهدوا واستشهدوا من اجل ان نعيش نحن بامان، ومجئنا يعتبر نوع من التقدير والاحترام لهم".

محافظه خوزستان هي أحد اهم المناطق الحربيه، التي يقصدها مئات الالاف من الزوار من شتى أنحاء البلاد بالتزامن مع عطلة عيد راس السنه الجديده.

وقال مساعد قائد الجيش الايراني في الشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري: "لقد قام الجيش باعمال كثيرة الى جانب القوات المسلحة وفي هذه المنطقة الجنوبية، لدينا اربع نصب تذكارية للشهداء، واربعة معارض حتى يتسنى للزائر للاطلاع على التقدم الجيش وما حدث خلال السنوات الثمانية للدفاع المقدس".

تهدف هذه الرحلات التي يرعاها المركز الثقافي للحرس الثورة الاسلامية في محافظه خوزستان الى ترسيخ مبادئ الثوره الاسلاميه وتضحيات شهدائها في أذهان الاجيال القادمه.

تشهد قوافل النور مشاركة واسعة من مختلف القوميات والمذاهب والديانات، وتعد مؤشرا للوحده والتلاحم، وتعتبر هذه الحركه أكبر عملية ثقافية في البلاد بإمكانها ترسيخ ثقافة الدفاع المقدس في أوساط الأجيال.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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