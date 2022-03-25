قمم بروكسل ومسار الحرب في أوكرانيا

العالم – مع الحدث

وبعد مسلسل العقوبات الاميركية الاوروبية على روسيا، رد الرئيس الروسي بمثلها ومعها قرار التعامل بالعملة المحلية الروبل مع أوروبا. فأي مسار حربي تسلكه الحرب في أوكرانيا؟ هل ستغير قمم بروكسل الاستراتيجية الغربية؟ لماذا يطلق بايدن المزاعم عن هجوم روسي كيميائي؟ وما تداعيات قرار بوتين التعامل بالروبل مع أوروبا؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى قمم بروكس بشأن الأزمة الاوكرانية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

هادي قبيسي – باحث سياسي

مسلم شعيتو – المركز الثقافي الروسي العربي

رمضان قاسم – باحث بالشؤون الدولية

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6101153