جنين تواصل فعالياتها لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة

العالم - فلسطين

ونظم ذوو الشهداء وقفةً احتجاجية في ميدان عميد الأسرى كريم يونس وسط مدينة جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء.

وشدد المشاركون على ضرورة الاستمرار في تنظيم الوقفات الداعمة والمساندة للحركة الأسيرة، منددين باستمرار سلطات الاحتلال معاقبة ذوي الشهداء من خلال احتجاز جثامين أبنائهم.

وطالبوا أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر، بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال وما سطلق عليه "مقابر الأرقام"، والعمل على إنقاذ حياة الأسرى وخاصة الأسرى المرضى.

وثمّن المشاركون الانتصار الذي حققته الحركة الأسيرة بعد خوضها فعاليات نضالية داخل المعتقلات لأكثر من 40 يوما.