شرطة الاحتلال تقرر السماح للمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

العالم - الاحتلال

وأوضحت ‏قناة كان"الإسرائيلية"، أن شرطة الاحتلال قد قررت خلال مناقشات مع مجلس الأمن القومي "الإسرائيلي"، في هذه المرحلة السماح للمستوطنين اليهود باقتحام المسجد الأقصى كالمعتاد خلال شهر رمضان.

وأشارت القناة إلى الأن الأسبوع المقبل ستجري مناقشة أخرى بقيادة رئيس الوزراء وسيتم فيها اتخاذ القرار بشكله النهائي.

يذكر أن الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية والقدس قد تفجرت في رمضان العام الماضي، لعدة أسباب أبرزها الاقتحام اليومي للمستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك، وانتهاءا بشن الاحتلال عدوانا على قطاع غزة أسفر عن إصابة واستشهاد العشرات، فضلاً عن تدمير كبير للبنية التحتية.