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يائير لابيد يصف اجتماع الغد في النقب بـ'التاريخي'

يائير لابيد يصف اجتماع الغد في النقب بـ'التاريخي'
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

وصف وزير خارجية كيان الاحتلال يائير لابيد اجتماع يوم غد في النقب بحضور وزراء خارجية أمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب بـ"القمة التاريخية".

العالم- الاحتلال

وكشف صحيفة هآرتس العبرية اليوم السبت أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سينضم إلى اللقاء الذي سيعقد غدا الأحد في القدس المحتلة.

وسيشارك في اللقاء وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني.

وقالت الصحيفة العبرية إن الاتصالات جارية أيضا من أجل انضمام الأردن إلى اللقاء، وذلك بدعوة من وزير خارجية الاحتلال لابيد.

وطبعت الامارات والبحرين والمغرب مع الكيان الاسرائيلي عام 2020 في ما اعتبر تخلي عن القضية الفلسطينية ومقدسات المسلمين.

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