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الكاظمي والحلبوسي يبحثان تجاوز العقبات والانسداد السياسي

الكاظمي والحلبوسي يبحثان تجاوز العقبات والانسداد السياسي
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الإيفاء بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، فيما تبادلا الرؤى الساعية لتجاوز العقبات والانسداد السياسي.

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير "استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، للتباحث حول مستجدات الساحة السياسية، وسير الجهود الرامية إلى الإيفاء بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وتعزيز مسار الديمقراطية والعمل الوطني من أجل التفرّغ لتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين وتحقيق طموحاتهم".

وتم التاكيد، خلال اللقاء، على "أهمية تعزيز ثقة المواطن في العملية السياسية من خلال التركيز على هدف خدمة قطاعات الشعب، وأهمية تمرير الالتزامات القانونية المتعلقة بحياة الناس، ومواجهة التحديات العالمية والتوترات المتزايدة التي انعكست على الاقتصاد العراقي".

وشهد اللقاء، وفق البيان، "تبادل وجهات النظر والرؤى الساعية لتجاوز العقبات والانسداد السياسي، وبذل المزيد من الجهود في مساعدة القوى البرلمانية الوطنية لتحمل مسؤوليات المرحلة، ومواجهة الأزمات الراهنة؛ من أجل تعزيز خطى التنمية والازدهار".

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