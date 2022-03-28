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تطبيق 'زوم - Zoom' يحصل على ميزات جديدة

تطبيق 'زوم - Zoom' يحصل على ميزات جديدة
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن القائمون على تطبيق Zoom عن إدخال ميزات جديدة على التطبيق ليصبح أكثر عملية وفائدة للمستخدمين.

العالم- منوعات

وجاء في منشور على الموقع الرسمي لـ Zoom "يسعدنا أن نعلن عن جولة جديدة من التحديثات لمنصاتنا، التحديثات الجديدة تتضمن ميزات ستساعد المستخدمين على الاتصال والتعاون ومشاركة الآخرين لخلق تجارب لاتنسى".

ومن بين الميزات التي سيحصل عليها التطبيق ميزة "الآفتار" المعدّلة، والتي ستسمح للمستخدمين من صنع صور رمزية له في اجتماعات ومكالمات الفيديو عبر Zoom.

كما مكّن القائمون على Zoom أصحاب غرف الاتصالات ممن بثوا ندواتهم واجتماعاتهم عبر منصات Twitch بشكل مباشر.

ومع التحديثات الجديدة سهّلت أيضا آلية مشاركة الأصوات والفيديوهات والملفات عبر غرف الاتصالات في التطبيق، كما بات بإمكان المستخدمين إرسال مقاطع الفيديو عبر Zoom Chat.

وبات بإمكان مستخدمي Zoom أيضا إعادة توجيه رسائل البريد الصوتي من هواتفهم إلى مستخدمين آخرين، والتحكم بتلك الرسائل لتكون قابلة لإعادة التوجيه من قبل الآخرين أم لا.

المصدر: 4pda

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تطبيق 'زوم - Zoom' يحصل على ميزات جديدة