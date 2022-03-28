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"حماس" و"الجهاد" ينهيان سلسلة لقاءات قيادية موسعة في غزة

الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

أصدرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بيانًا أكدا فيه أنهما أنهيا ظهر اليوم الإثنين سلسلة لقاءات قيادية موسعة في جميع محافظات قطاع غزة.

العالم-فلسطين

وأضاف البيان أنه شارك في اللقاءات القادة السياسيون للحركتين، وقادة سرايا القدس وكتائب القسام وقادة التنظيم، والمئات من الشخصيات والقيادات الحركية المختلفة.

وتناولت اللقاءات هموم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وآليات تعزيز برنامج المقاومة، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، وترسيخ العمل المشترك بين الحركتين باعتبارهما رأس حربة مشروع المقاومة جنباً إلى جنب مع فصائل المقاومة كافة وكل الوطنيين الأحرار.

وستشكل الحركتان لجان عمل مشتركة في جميع المستويات.

وتعاهد الحركتان جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم على المضي في طريق المقاومة والوحدة، وصولاً إلى تحقيق أهدافنا في التحرير والعودة بإذن الله تعالى.

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