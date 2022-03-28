العالم-فلسطين

وأضاف البيان أنه شارك في اللقاءات القادة السياسيون للحركتين، وقادة سرايا القدس وكتائب القسام وقادة التنظيم، والمئات من الشخصيات والقيادات الحركية المختلفة.

وتناولت اللقاءات هموم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وآليات تعزيز برنامج المقاومة، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، وترسيخ العمل المشترك بين الحركتين باعتبارهما رأس حربة مشروع المقاومة جنباً إلى جنب مع فصائل المقاومة كافة وكل الوطنيين الأحرار.

وستشكل الحركتان لجان عمل مشتركة في جميع المستويات.

وتعاهد الحركتان جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم على المضي في طريق المقاومة والوحدة، وصولاً إلى تحقيق أهدافنا في التحرير والعودة بإذن الله تعالى.