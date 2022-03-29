شاهد: اشتباكات عنيفة بين داعش وقسد في مخيم الهول

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في سوريا ان مخيم الهول، يضم اسری جماعة داعش الارهابية التي اشتبك عناصرها مع ما تسمی بقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وطوقت قوات قسد المدعومة اميركياً القسم الخامس ضمن المخيم في محاولة لإعادة السيطرة وضبط الانفلات، عبر حملات مداهمة وتمشيط في قطاعات المخيم، نتيجة انتشار السلاح داخله.

ودعت قوات قسد، إرهابيي داعش عبر مكبرات الصوت لتسليم انفسهم.

وأكد مراسل قناة العالم ان هذه الاشتباكات تأتي بعد هجوم سابق علی سجن الصناعة ادی الی فرار عناصر داعش من هذا السجن. وتحاول جماعة داعش، ان تستخدم عناصرها الفارين في هذه العملية، لأن مخيم الهول يضم أكبر عدد من عناصر داعش وعوائلهم النازحين حيث يمكث في هذا المخيم أكثر من 60 الف منهم وينتمي 11 ألفاً منهم الی 60 جنسية اجنبية 30 ألفاً منهم من العراق.

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