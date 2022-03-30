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امير عبداللهيان ولافروف يلتقيان على هامش اجتماع الصين

امير عبداللهيان ولافروف يلتقيان على هامش اجتماع الصين
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغاني في الصين.

العالم - ايران

واعرب امير عبداللهيان عن سروره للقائه نظيره الروسي من جديد، وحمله تحيات الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال: نشعر بالسرور لمضي العلاقات بين ايران وروسيا في مسارها الجيد والصائب. اود ان اؤكد مرة اخرى باننا نعارض فرض الحظر والاجراءات الاحادية ضد روسيا.

واضاف: اطلعت على حصول تقدم في المحادثات السياسية حول التطورات الاوكرانية. آمل ان اطلعكم على مختلف القضايا في محادثات مساء اليوم وان اسمع منكم احدث التطورات.

وقال امير عبداللهيان: اود التاكيد مرة اخرى على العلاقات المهمة والممتازة بين البلدين.

من جانبه اعرب وزير الخارجية الروسي عن سروره للقائه نظيره الايراني والوفد المرافق له، لافتا الى محادثاته الاخيرة التي اجراها معه قبل فترة في موسكو حول مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

وقال لافروف: نحن نرغب بتعزيز التعاون الشامل في جميع المجالات مع الجيران خاصة ايران سيما حول قضايا التعاون ومنها بشان بحر قزوين.

واضاف وزير الخارجية الروسي: هنالك اهمية مميزة للاتصالات والعلاقات الثنائية بيننا والتي لها تاثيرها على النظام الجديد في العلاقات الدولية.

والتقى وزير الخارجية الايراني بنظرائه القطري والباكستاني والتركمانستاني محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وشاه محمود قریشي ورشيد مردوف على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغاني في الصين.

وغادر وزير الخارجية الايراني على راس وفد سياسي امس الثلاثاء طهران متوجها الى مدينة تونشي بشرق الصين في محافظة آنهوي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغانی .

واستضافت بكين اليوم الاربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان حول المساعدات الإنسانية لهذا البلد بحضور وزراء خارجية وممثلي جيران أفغانستان.

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